Российские кёрлингистки одержали девятую победу на чемпионате мира, обыграв Швецию

Кёрлингистки сборной России одержали девятую победу на чемпионате мира, который проходит в Калгари (Канада). В матче предварительного кругового турнира россиянки обыграли команду Швеции со счётом 10:8 (1:0, 2:0, 0:2, 0:1, 5:0, 0:4, 2:0, 0:1, 0:0).
У россиянок участие в матче приняли Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Российская сборная одержала девятую победу в девяти матчах турнира и уверенно возглавляет турнирную таблицу. По регламенту турнира команды, занявшие первое и второе места в турнирной таблице предварительного этапа, напрямую выйдут в полуфинал, а сборные, ставшие 3-6-й, сыграют квалификационные игры за выход в полуфинал.
Позднее сегодня российские кёрлингистки встретятся с командой Чехии.
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