Маргарита Мамун — о сыне: со Львом уже не так-то просто сделать фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с сыном Львом на руках.
«Со Львом уже не так-то просто сделать фото, оказывается», — подписала снимки Маргарита.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Мамун
Супругом Маргариты является пловец Александр Сухоруков. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.
Мамун также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.
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