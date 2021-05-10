Маргарита Мамун — о сыне: со Львом уже не так-то просто сделать фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с сыном Львом на руках.

«Со Львом уже не так-то просто сделать фото, оказывается», — подписала снимки Маргарита.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Мамун

Супругом Маргариты является пловец Александр Сухоруков. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.

Мамун также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.