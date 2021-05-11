Гимнастка Вера Бирюкова села на шпагат и выполнила растяжку в белых шортах

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала фотографии со своей тренировки на Кубе. Спортсменка, одетая в топ и белые шорты, села на шпагат и сделала растяжку.

«О вкусах не спорят мудрые люди», — подписала снимки Вера.

Фотографии доступны в «инстаграме» Веры Бирюковой.

Подписчики так оценили фотографию спортсменки:

«Вау, вау, вау! Какая красотка!»

«Вот это я называю талант».

«Вера, осторожнее, там корт поплыл».



Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.