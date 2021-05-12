Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ в Будапеште

Россиянин Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в столице Венгрии — Будапеште.



Победу праздновал немец Патрик Хаусдинг. Второе место досталось Джеку Ло из Великобритании (402,90), а замкнул тройку лучших представитель Италии Джованни Точчи (402,50).

Ещё один россиянин Виктор Повзнер, напомним, не сумел квалифицироваться в финал.



Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Трамплин, 1 м. Мужчины

1. Патрик Хаусдинг (Германия) – 427,75

2. Джек Ло (Великобритания) – 402,90

3. Джованни Точчи (Италия) – 402,50

…5. Илья Молчанов (Россия) – 370,55.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.