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Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ в Будапеште

Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ в Будапеште
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянин Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в столице Венгрии — Будапеште.

Победу праздновал немец Патрик Хаусдинг. Второе место досталось Джеку Ло из Великобритании (402,90), а замкнул тройку лучших представитель Италии Джованни Точчи (402,50).

Ещё один россиянин Виктор Повзнер, напомним, не сумел квалифицироваться в финал.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Трамплин, 1 м. Мужчины

1. Патрик Хаусдинг (Германия) – 427,75
2. Джек Ло (Великобритания) – 402,90
3. Джованни Точчи (Италия) – 402,50
…5. Илья Молчанов (Россия) – 370,55.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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