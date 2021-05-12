Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ в Будапеште
Россиянин Илья Молчанов стал пятым в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в столице Венгрии — Будапеште.
Победу праздновал немец Патрик Хаусдинг. Второе место досталось Джеку Ло из Великобритании (402,90), а замкнул тройку лучших представитель Италии Джованни Точчи (402,50).
Ещё один россиянин Виктор Повзнер, напомним, не сумел квалифицироваться в финал.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Трамплин, 1 м. Мужчины
1. Патрик Хаусдинг (Германия) – 427,75
2. Джек Ло (Великобритания) – 402,90
3. Джованни Точчи (Италия) – 402,50
…5. Илья Молчанов (Россия) – 370,55.
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.
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