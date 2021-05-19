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Александр Власов вышел на второе место в общем зачёте «Джиро д’Италия»

Александр Власов вышел на второе место в общем зачёте «Джиро д’Италия»
Елена Чистова
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Швейцарский гонщик Мауро Шмид из команды Qhubeka ASSOS стал победителем 11-го этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». На финише он на секунду опередил итальянца Алессандро Кови из UAE-Team Emirates. Третьим с отставанием в 26 секунд завершил этап бельгиец Харм Ванхауке (Lotto Soudal).

Российский гонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов финишировал 13-м, отстав от лидера на 3,5 минуты, а от основного конкурента в общем зачёте колумбийца Эгана Берналя — на 23 секунды. В итоге Власов вышел на второе место в генеральной классификации, но его отставание от лидера увеличилось до 45 секунд.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 11-й этап. Перуджа — Монтальчино, 162 км

1. Мауро Шмид (Швейцария, Team Qhubeka ASSOS) — 4:01.55.
2. Алессандро Кови (Италия, UAE-Team Emirates) — отставание 0.01.
3. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) +0.26.
11. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) +3.09
13. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +3.32.

Общий зачёт после 11-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) — 42:35.21
2. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +0.45
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious) +1.12.

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