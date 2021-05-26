Карлсен — о выходе в 1/4 финала FTX Crypto Cup: огромное облегчение. Это был нервный день

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен оценил выступление в третий день предварительного этапа онлайн-турнира FTX Crypto Cup. Он сумел пробиться в плей-офф, поделив 6-7-е места с Теймуром Раджабовым из Азербайджана.

«Это огромное облегчение. Что я ещё могу сказать? Теперь я с нетерпением жду продолжения. Это был очень нервный день для меня», — приводит слова Карлсена TV2.

В четвертьфинале Магнус сыграет с представителем США Хикару Накамурой.

«Конечно, меня ждёт очень трудный матч. Но я надеюсь, что он переживает по этому поводу ещё больше, чем я», — пошутил норвежец.

Другие четвертьфинальные пары составили: Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Уэсли Со (США).