Индийская шахматистка Хампи Конеру отказалась от участия в Кубке мира в Сочи

Индийская шахматистка Хампи Конеру, которая занимает третье место в рейтинге ФИДЕ, отказалась от участия в Кубке мира, который пройдёт в Сочи с 10 июля по 6 августа.

Конеру квалифицировалась на турнир претенденток на мировую шахматную корону по итогам завершившегося 2 июня в Гибралтаре Гран-при ФИДЕ.

«Я решила не играть на Кубке мира. Не буду комфортно себя чувствовать, играя в одном месте с 300 конкурентами – мужчинами и женщинами. С сопровождающими лицами и организаторами это будет огромное число людей со всего мира.

Харизма Кубка мира уже не та, что раньше, когда победитель становился кандидатом на матч на первенство мира. Но теперь это просто квалификационное мероприятие для претендентов. Это довольно сильный турнир, но поскольку я уже прошла квалификацию, то решила в нём не участвовать», — приводит слова Конеру Times of India.