Соперник Шубенкова перед Олимпиадой показал второй результат в мировой истории

Один из соперников российского легкоатлета Сергея Шубенкова американец Грант Хэллоуэй продемонстрировал второй результат в истории бега на 110 метров с барьерами. В полуфинальном забеге на отборе в олимпийскую сборную США он преодолел дистанцию за 12,81 секунды. В финале Хэллоуэй был чуть медленнее (12,96), однако этого ему хватило для победы.

Данный показатель стал вторым в мировой истории, быстрее пробежал лишь другой американец – олимпийский чемпиона Арис Мэритт в 2012 году (12,80).

Отметим, что Шубенков, ранее завоевавший золото на чемпионате России, не сумел выбежать из 13 секунд в беге на 110 метров с барьерами (13,24 секунды).

В составе сборной США путёвку на Олимпиаду в Токио (Япония) завоевали также Дэвон Аллен (13,10) и Дэниел Робертс (13,11).

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