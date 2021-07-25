Есипенко сыграл вничью с Карлсеном в первой партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам
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На Кубке мира по шахматам в Сочи завершились первые партии 1/8 финала. Все поединки с участием российских гроссмейстеров завершились вничью.
Андрей Есипенко разошёлся миром с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном. Также не выявили победителя Александр Грищук, встречавшийся с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Владимир Федосеев – с сербом Велимиром Ивичем, Сергей Карякин – с французом Максимом Вашье-Лагравом, Пётр Свидлер – с американцем Сэмом Шенклендом.
Вторые партии 1/8 финала состоятся завтра, 26 июля. Если и они не выявят сильнейшего в парах, то для определения четвертьфиналистов будет назначен тай-брейк. Партии в быстрые шахматы, блиц и, при необходимости, армагеддон состоятся 27 июля.
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