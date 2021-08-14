Елфутина: такой человек, как Тутберидзе, необходим и в бизнесе, и в государственных делах

Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро российская яхтсменка Стефания Елфутина, которая пропускала Игры-2020 в Токио по состоянию здоровья, высказала мнение о таланте и методах работы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Этери — безумный тренер. Всё, что она сделала, мне кажется, пригодилось бы не только в спорте, но и в любой другой сфере. Ей оказалось под силу поднять такую глыбу, как фигурное катание, на свои хрупкие женские плечи и перевернуть. Такой человек необходим и в бизнесе, и в государственных делах. Только сильная личность может что-то изменить, и она доказала это своим примером.
Сейчас все следят за фигурным катанием, и я не исключение. Честно говоря, два года назад дала себе обещание не смотреть, потому что вижу, насколько многим тяжело. Я же сама через это прошла. Но теперь видение полностью изменилось. Мне кажется, девушки требуют от себя намного больше, нежели кто-либо из тренеров, становятся сильными физически и эмоционально. Думаю, если фигуристов попросить ограничивать себя и не выкладываться, то они не поймут, так как в них уже заложен перфекционизм. Именно благодаря этому и достигается результат.
Профессиональный спорт невозможен без сумасшедших нагрузок и психологических срывов. Отдавая детей в спорт, пожалуйста, подумайте 1000 раз, зачем вы это делаете — ради здоровья или олимпийского золота. Мне кажется, не всем нужно быть олимпийскими чемпионами, но нужно давать возможность тем, кто этого хочет», — приводит слова Елфутиной RT.
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