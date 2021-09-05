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Глава техкомитета FIG будет переизбираться на второй срок. Её критиковала Винер-Усманова

Глава техкомитета FIG будет переизбираться на второй срок. Её критиковала Винер-Усманова
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Россиянка Наталья Кузьмина будет переизбираться на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике, сообщается на сайте организации.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в числе прочих раскритиковала Кузьмину за предвзятое судейство в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Позднее технический комитет FIG, возглавляемый Кузьминой, ошибок в судействе на Играх не выявил.

Напомним, в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.

Выборный конгресс FIG пройдёт в Анталье (Турция) с 5 по 7 ноября.

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