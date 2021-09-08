Туомас Саммельвуо: все ждут, что будем побеждать в каждой партии 25:15, но так не бывает

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо подвёл итоги группового этапа чемпионата Европы по волейболу, по итогам которого россияне вышли в 1/8 финала.

В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1), Испании (3:1) и Северной Македонии (3:0).



«От нас все ждут, что мы будем побеждать в каждой партии 25:15, но так не бывает. Важен настрой, физические кондиции перед плей-офф. Сейчас начнётся другой турнир, одна игра всё решит. На групповом этапе мы планировали задействовать всех игроков, это получилось. Егору Клюке дали выдохнуть, у него сейчас другая нагрузка, не такая, как обычно.

Мы не очень начали турнир, все это понимают. В первой игре с Турцией была возможность побеждать, но мы её не использовали. Потом постепенно нашли свою игру. Уже неважно, доволен или недоволен прошедшими матчами, сейчас всё внимание на плей-офф», — приводит слова Саммельвуо «Матч ТВ».

Напомним, соперник россиян по 1/8 финала определится позже.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.