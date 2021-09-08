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Волейбол, чемпионат Европы (мужчины): Россия завершила групповой этап разгромом Северной Македонии

Россияне растерзали слабого соперника на волейбольном Евро. Впереди битва с Украиной?
Андрей Шитихин
Россия завершила групповой этап разгромом
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Уже в 1/8 финала сборная России встретится с очень серьёзной командой.

Мужская сборная России завершила выступление на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу и теперь из Финляндии переедет в Польшу. В заключительном матче в группе команда Туомаса Саммельвуо за 75 минут разгромила сборную Северной Македонии в трёх сетах. Впереди плей-офф, и уже в первом матче встреча с серьёзнейшим соперником.

ЧЕ-2021 (м). Группа C. 5-й тур
08 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Северная Македония

В такой победе над македонцами никаких сомнений не было. Команда Душко Николича на континентальном чемпионате выглядела просто инородным телом. Впрочем, с форматом при 24 участниках это неизбежно. Сборная Северной Македонии выделялась на Евро-2021 своим либеро Дарко Ангеловски, обладателем закрученных в духе начала XX века усов. Ну а больше македонцам похвалиться было нечем.

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Уровень соперника был настолько невысок, что даже осторожный Саммельвуо решил дать отдохнуть Егору Клюке и двум основным блокирующим — Ивану Яковлеву и Ильясу Куркаеву. Но при этом в старте вышли оба основных доигровщика — Дмитрий Волков и Ярослав Подлесных, хотя необходимости в этом никакой не было.
Хотя начало первого сета и заставило немного удивиться. 5:5? Да как такое возможно? Но это был мимолётный эпизод, который тут же и забылся. Никакого напряжения в игре не было. Наши парни играли в своё удовольствие, старались играть не просто эффективно, но и красиво, и всё получалось. Опять же, со скидкой на уровень македонской команды.

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Разбирать игру при таком колоссальном преимуществе и не нужно. Но можно отметить эйс в исполнении Павла Тетюхина, которому во втором матче подряд удалось набрать очко с подачи, и 15 очков диагонального Кирилла Клеца.

Сборная России одержала четвёртую победу в пяти матчах группового этапа и временно переместилась на второе место в группе вслед за сборной Нидерландов. Но итоговое место нашей команды будет зависеть от исхода матча Турция — Финляндия. Турки в случае победы в трёх или четырёх сетах оттеснят наших парней на третью строчку, а при любом другом исходе россияне сохранят вторую позицию.

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От итогового места на групповом турнире зависит, с кем команда сыграет в 1/8 финала. В том случае, если сборная России окажется второй, то подопечные Саммельвуо сыграют со сборной Украины. Если же наши волейболисты останутся третьими, то в плей-офф будет битва со сборной Сербии. Оба варианта обещают предельно сложный матч. Но иначе в битве за медали чемпионата Европы и быть не может.

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