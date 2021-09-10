Американский и немецкий легкоатлеты подняли россиянку Анжелику Сидорову. Фото
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова опубликовала фото с финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария). Спортсменка одержала победу с лучшим результатом в карьере и лучшим результатом сезона — 5,01 м. По окончании соревнований её подняли американский толкатель ядра Райан Краузер и немецкий копьеметатель Йоханнес Феттер.
«Какой день был вчера. Я больше не могу улыбаться, честное слово. Какие люди вокруг невероятные! И я среди них. Запомню этот вечер навсегда», — написала Сидорова.
Пост доступен в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.
Мировой рекорд в прыжках с шестом среди женщин удерживает россиянка Елена Исинбаева. В 2009 году она взяла высоту 5,06 м.
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