Елена Исинбаева: я мечтала стать супермоделью. Отчасти это удалось реализовать

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева призналась, что с детства мечтала стать моделью.
«Когда мне было 13 лет, я мечтала стать супермоделью. Мне нравится позировать перед камерой, ходить по подиуму, сниматься в рекламах. Нравится менять образы и перевоплощаться. Спорт открыл эти возможности для меня. Благодаря сотрудничеству с мировыми брендами, отчасти свою детскую мечту удалось реализовать.
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Впереди меня ждут новые контракты, новые съёмки и новые крутые сюжеты… Жизнь — ты прекрасна!» — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой есть бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
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