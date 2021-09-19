Экс-велогонщик Крис Анкер Сёренсен трагически погиб перед стартом шоссейного ЧМ в Бельгии
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Бывший датский велогонщик Крис Анкер Сёренсен трагически погиб перед стартом шоссейного чемпионата мира в Бельгии, сообщает телеграм-канал Gruppetto.
Вчера, 18 сентября, Сёренсен катался на велосипеде на территории города Зебрюгге (пригорода Брюгге) и столкнулся с автомобилем. Из-за полученных травм он скончался. Ему было всего 37 лет.
На чемпионате мира Сёренсен должен был выступить в качестве эксперта для датского телеканала TV2 Sport.
Сёренсен был профессиональным велогонщиком. За годы своей карьеры (с 2005 по 2018) он выступал в командах CSC, Saxo Bank, Tinkoff-Saxo и проехал 12 гранд-туров, одержав пять побед. В 2010 году Крис выиграл горный этап «Джиро д'Италия», а в 2012-м стал самым агрессивным гонщиком «Тур де Франс».
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