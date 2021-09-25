Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скалолазка заставила телекомпанию извиниться перед ней за сексистский показ её выступления

Скалолазка заставила телекомпанию извиниться перед ней за сексистский показ её выступления
Комментарии

На чемпионате мира по скалолазанию в Москве произошёл скандал с участием австрийской спортсменки Йоханны Фарбер, которая выступает в дисциплине боулдеринг.

Во время полуфинальных соревнований оператор часто наводил камеру на ягодицы Фарбер. Спортсменка возмутилась этому.

Отметим, что на шортах Фарбер были видны отпечатки рук, которые были оставлены мелом.

Всемирная ассоциация спортивных альпинистов (IFSC) уже извинилась перед Фарбер, пообещав остановить подобное поведение операторов и всех сотрудников объединения и защитить спортсменов на последующих соревнованиях.

Напомним, что в летом 2021 года на Кубке мира по скалолазанию в Инсбруке (Австрия) Фарбер уже жаловалась на австрийскую телекомпанию ORF за акцентированную съемку её тела.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021