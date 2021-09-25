Скалолазка заставила телекомпанию извиниться перед ней за сексистский показ её выступления

На чемпионате мира по скалолазанию в Москве произошёл скандал с участием австрийской спортсменки Йоханны Фарбер, которая выступает в дисциплине боулдеринг.

Во время полуфинальных соревнований оператор часто наводил камеру на ягодицы Фарбер. Спортсменка возмутилась этому.

Отметим, что на шортах Фарбер были видны отпечатки рук, которые были оставлены мелом.

Всемирная ассоциация спортивных альпинистов (IFSC) уже извинилась перед Фарбер, пообещав остановить подобное поведение операторов и всех сотрудников объединения и защитить спортсменов на последующих соревнованиях.

Напомним, что в летом 2021 года на Кубке мира по скалолазанию в Инсбруке (Австрия) Фарбер уже жаловалась на австрийскую телекомпанию ORF за акцентированную съемку её тела.