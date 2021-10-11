Тренер волейбольного «Зенита»: первые две партии «Динамо» заслуженно выиграло

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Туомас Саммелвуо подвёл итоги матча за Суперкубок с московским «Динамо». В борьбе за трофей «Динамо» одолело «Зенит» со счётом 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27).



«Первые две партии «Динамо» заслуженно выиграло, мы немножко потеряли свою атаку во второй партии. Потом диагональные стали лучше играть, и вообще всё было в наших руках, и четвёртая партия тоже. Три подряд подачи в аут в концовке – это больше переживания и напряжённость, чем техника. Думаем о результате, поэтому так получается. Конечно, жалко. Могли выиграть на тай-брейке, были уверены, что выиграем четвёртую партию. В концовке партии обратили обратили больше внимания на судью, чем на нашу игру, а так выиграть невозможно. Нужно быстро вернуться к работе, у нас есть потенциал.



Новички? Невозможно, чтобы команда была очень сыграна после недели тренировок. Мы об этом тоже говорили, что не будет всё идеально, это точно. Нужно выдержать эти моменты.



На каком языке проходят тайм-ауты? На русском, иногда английском. У нас есть коммуникация, иностранцы по-русски тоже понимают, коммуникация налажена.



Кобзарь стал капитаном? Это командный выбор.



Четыре матча подряд проигрываем «Динамо» в финале? Это больше ваши домыслы. Я стараюсь работать над своей командой, усилить нашу игру. Все очень хотят побеждать, но я думаю, что это понятно. К сожалению, сегодня не хватило. Что касается «Динамо», то конечно, когда часто выигрываешь, в концовках действуешь увереннее.



Что обсуждал с помощником после второй партии? Мы поставили Егора Клюку на позицию диагонального, у нас была сложность на этой позиции – недостаточно эффективно играли на блоке. А Фёдора Воронкова выпустили на роль доигравщика.



Когда увидим Полетаева? Завтра будет обследование, потом узнаем, что дальше. Он работает очень много, но пока не начинал даже прыгать. Ему ещё нужно время», — передаёт слова Саммелвуо корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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