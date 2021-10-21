Лидия Иванова отреагировала на золото Ангелины Мельниковой в личном многоборье на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Другая россиянка Владислава Уразова стала четвёртой.
«Очень рада результату Мельниковой! Я о ней всегда могу говорить только положительное. Когда Ангелина туда поехала, на 99 процентов верила в её победу. Спортсменка находится в хорошей форме, в разумном понимании, что она обязана завладеть этим титулом. Ангелина это сделала! Мельникова, как всегда, элегантна, красива, соразмерена в своих подходах. Молодец, что отважилась и нашла в себе волю, правильно рассчитав силы.
Соперники всегда в спорте есть, нельзя лёжа что-либо выиграть. Но Ангелина всё взвесила правильно. Немного расстроена, что Уразова не смогла войти в тройку. Эта девочка ещё в стадии прогресса, опыта восстановиться после ОИ немного не хватает. А потенциальность стать хорошей гимнасткой в мире у неё видна невооружённым глазом», — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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