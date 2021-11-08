Российская волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» умерла в возрасте 21 года
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Блокирующая волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась на 22-м году жизни в Уфе. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте мужского уфимского клуба «Урал».
«Выражаем соболезнования родным и близким…» — говорится в сообщении клуба.
Как отмечает пресс-служба команды, причиной смерти стала болезнь. Хамбикова выступала за «Уфимочку» в высшей лиге А с 2019 года. Свои последние матчи Алия провела 4-5 октября с «Уралочкой-2».
Ранее сообщалось, что в возрасте 69 лет скончался бывший главный тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин. Под его руководством тренировались олимпийская чемпионка Светлана Бажанова, а также призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр Вадим Саютин.
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