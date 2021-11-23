«Уралочка-НТМК» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ, обыграв «Протон»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче 1/16 финала еврокубка «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле нанесла поражение саратовскому «Протону» со счётом 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 22:25, 15:10). В первом матче победу также одержал клуб из Свердловской области – 3:1.

Самой результативной в составе «Уралочки» стала Ксения Парубец, набравшая 31 очко. В составе «Протона» 22 очка на счету Юлии Максимовой.

По сумме двух игр «Уралочка-НТМК» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ. Соперником российской команды станет победитель противостояния «Одергем» (Бельгия) — «Тира» (Греция).

Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины

1/16 финала. Ответный матч

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 22:25, 15:10).