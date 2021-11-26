Ян Непомнящий: чувствую себя так, как чувствует себя человек, который делает ничью белыми

Претендент на титул чемпиона мира по шахматам российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат первой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.
В первой партии с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном белыми фигурами играл претендент. Партия завершилась вничью на 45-м ходу.
«В дебюте был интересный вариант на доске. Белым тяжело было что-то показать с лишней пешкой. После всех разменов я не увидел ничего хорошего, кроме ничьих. Мне особенно нечего сказать. Я играл белыми фигурами, хотел выиграть, но и ничья хорошо. Магнус показал хорошую партию. Я чувствую себя так, как чувствует себя человек, который делает ничью белыми. Нормальная, рабочая партиях, но хочется большего.
Беречь силы сейчас нет смысла. Нормальная партия, соперник хорошо играл, применил интересную идею, с которой я был знаком. Но мало быть знакомым, надо ещё и создавать сопернику проблемы. За десять ходов у меня появился эндшпиль с лишней пешкой, но из этой пешки сложно было что-то извлечь, на доске было динамическое равновесие», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
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