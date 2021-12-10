Видеообзор 11-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

10 декабря в Дубае завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен в 11-й партии чёрными разгромил Яна Непомнящего после грубого зевка россиянина, одержал четвёртую победу и выиграл матч с общим счётом 7,5:3,5.
Непомнящий не выиграл ни одной партии, хотя в двух был близок к тому, чтобы создать чемпиону серьёзные проблемы. Но в итоге — самое кошмарное для отечественных шахматистов поражение в чемпионских матчах. Вместо битвы в Дубае получилось избиение. В историю этот матч войдёт не только итоговым счётом, но и шестой партией, которая стала самой длинной в поединках за мировую корону. 136 ходов, 7 часов и 45 минут борьбы и поражение Яна. После этого россиянин так и не оправился.
Но у него будет ещё один шанс. В июне 2022 года в Испании пройдёт турнир претендентов, где сыграет Непомнящий. И ещё один россиянин Сергей Карякин. Возможно, следующим соперником Магнуса Карлсена вновь станет шахматист из России и отберёт наконец у норвежца корону.
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