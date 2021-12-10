Поражение Непомнящего стало крупнейшим в матчах за мировую шахматную корону с 1993 года

Поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего от норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону стало крупнейшим с 1993 года.

Непомнящий и Карлсен провели всего 11 партий вместо 14. Россиянин потерпел четыре поражения и не выиграл ни одной партии. В итоге норвежец одержал победу со счётом 7,5:3,5.

Предыдущее крупное поражение в чемпионском матче случилось в 1993 году. Тогда россиянин Гарри Каспаров сумел переиграть британца Найджела Шорта со счётом 12,5:7,5.

Карлсен удерживает титул с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.

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