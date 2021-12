Кристина Тимановская выпустила коллекцию одежды

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпийских играх в Токио, сообщила о запуске своей коллекции одежды.

«Произошедшая со мной ситуация в Токио подтолкнула меня к тому, чтобы создать первую лимитированную коллекцию, в которой я хочу отразить всю ту поддержку, которую получала со всего мира в самый тяжёлый для меня период.



На нашей одежде вы можете увидеть фразы, такие как: be strong, be brave, don't give up, believe in freedom. Для меня они значат намного больше, чем просто надписи. Это именно те фразы, которые мне писали сотни тысяч людей, они давали мне силы, поддерживали меня и в тот момент я чувствовала, что я не одна, чувствовала, что со мной весь мир.



Эта коллекция родилась там, в Токио, и идея её заключается в том, чтобы всегда бороться до конца, никогда не сдаваться и главное быть сильным, несмотря ни на что. Это наша первая лимитированная коллекция, в основе которой лежит свобода и сплочённость людей по всему миру, и я хочу, чтобы, приобретая наши костюмы, вы чувствовали себя сильными и свободными и стали частью моей команды», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской

На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.