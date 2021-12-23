Сотрудники охраны не дали журналисту подарить Путину мяч с автографами спортсменов

Журналист 4-го канала Альберт Мусин на большой пресс-конференции Владимира Путина заявил, что подарок редакции для президента не пропустили сотрудники охраны. Путину хотели предоставить мяч с автографами самых известных спортсменов Свердловской области.

«Мы прилетели с вопросом о поддержке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. А точнее, с просьбой сделать всё, чтобы она состоялась. Ради этого мы даже привезли вам мяч. Такой презент с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области. Это и бойцы, и гимнасты, и гонщики и все-все-все. Жаль, что он остался на охране. Не пропустили из-за правил. Надеюсь, до вас он дойдёт», — сказал Мусин на большой пресс-конференции Владимира Путина.

Напомним, летняя Универсиада 2023 года пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. Она станет 32-й по счёту.