Тимановская: впервые встречу Новый год не в Беларуси, но знаю, какое желание загадаю

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпийских играх в Токио, опубликовала фото с тренировки и пожелала счастливых праздников.

«Заключительная тренировка перед рождественскими праздниками. Во всей этой суете я даже и не заметила, как быстро летит время, а ведь осталась неделя до Нового года. Впервые я встречу Новый год не в Беларуси, далеко от родных, но уже знаю, какое желание загадаю в эту ночь. Всем счастливых праздников», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской.

На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.