Иван Янковский, сыгравший Карпова в фильме «Чемпион мира», признался в нервном срыве

Российский актёр Иван Янковский, сыгравший роль 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира», признался, что в ходе съёмок у него был нервный срыв. Янковского спросили, из-за чего у него был нервный срыв.

«Сложно сниматься сразу в двух картинах. Конечно, если это для тебя не просто какое-то времяпрепровождение: выучил текст, произнёс на камеру, а дальше кофеёк, сигаретка и ушёл болтать по телефону. Это не тот метод в профессии, который я для себя выбрал. Нельзя отвлекаться на вещи, которые тебя вытаскивают из процесса. Тем более когда такой разный материал. В «Топях» один человек, а на следующий день ты играешь абсолютно другого в «Чемпионе мира». Мышление захватывает, но важно его не переносить с площадки на площадку.

В какой момент наступил нервный срыв? Во время одной из сцен с Виктором Сухоруковым. Я был просто высосан морально. Было тяжело даже говорить, не то что играть кого-то другого. Уже себя потерял в какой-то момент. Не понимал, я-то кто такой вообще? Ваня, ты где? Самокритично отношусь к своим работам, но в этом фильме доволен многими моментами, потому что не вижу там себя. Я через свои обстоятельства склеился с таким же нервным состоянием, которое было у Карпова во время матча», — сказал Янковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.