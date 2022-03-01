Комиссия спортсменов ОКР выступила с призывом отказаться от политизации спорта

Комиссия спортсменов ОКР призвала международные спортивные власти отказаться от политизации спорта и дискриминационных решений по отношению к российским спортсменам.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не приглашать и не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.



«Сможет ли кто-нибудь из зарубежных коллег взять на себя смелость и объяснить молодым и чистым во всех смыслах спортсменам, почему и на каком основании их лишают возможности заниматься своей профессией и радовать любителей спорта по всему миру? В чем состоит их вина? Лишь в том, что они родились в России и/или являются гражданами Российской Федерации?

Еще большее сожаление вызывают некоторые наши коллеги-спортсмены из-за рубежа, которые громко призывают широкую общественность и все международные организации просто запретить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Неужели это – повод устранить конкурента чужими руками вне соревновательных арен, без честного спортивного соперничества?..

Их энергичная позиция подогревается агрессивной риторикой в СМИ и социальных медиа. К сожалению, это уже привычно. Но в данной ситуации даже отдельные спортивные медиа пошли дальше, публикуя откровенные фейки, лживую информацию о российских спортсменах и их позиции, тем самым нагнетая обстановку для оправдания принятых МОК рекомендаций.

В сложившейся ситуации Комиссия спортсменов ОКР призывает Международные спортивные власти отказаться от политизации спорта и дискриминационных решений по отношению к российским спортсменам, обеспечить соблюдение равных для всех спортсменов прав на участие в соревнованиях.

В том случае, если нарушения законных прав и интересов российских спортсменов будут продолжаться и дальше, то мы будем готовы оказывать всемерное содействие любому российскому спортсмену в рамках действующих правовых процедур и доступных юридических инструментов для соблюдения и имплементации принципов законности и справедливости, буквы Олимпийской Хартии», — приводит заявление комиссии спортсменов ОКР сайт организации.