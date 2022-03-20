Конькобежец Алдошкин стал первым в классическом многоборье на чемпионате России
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, российский конькобежец Даниил Алдошкин завоевал золотую медаль в классическом многоборье на чемпионате России, который проходит в Иркутске.
Алдошкин показал рекорд катка по баллам (152.940) в мужском классическом многоборье. В эту дисциплину входят дистанции 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м. Он стал первым во всех четырёх заездах (36,51 с, 1.46,98 с, 6.31,79 с, 13.51,83 с).
Серебро в классическом многоборье выиграл Александр Подольский (154.268). Он был вторым на 5000 м и 1500 м, а также третьим на дистанции 500 м.
Тройку лучших замкнул Егор Юнин (155.345). У него, помимо второго места на дистанции 10000 м, есть два третьих результата на 5000 м и 1500 м.
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