Евгений Рылов: меня добила реакция людей на то, что я сходил в «Лужники» на мероприятие

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал решение сняться с чемпионата мира, который пройдёт в Будапеште летом 2022 года, в знак поддержки отстранённых россиян. Ранее Рылов принял участие в митинг-концерте в «Лужниках», вследствие чего лишился крупного спонсора.
«Я долго обдумывал это, потому что происходящее выглядит некрасиво и неприятно. Меня добила реакция людей на то, что я сходил в «Лужники» на мероприятие. Получается, если ты выбираешь что-то другое, люди отказываются принять это. Ты сразу враг всего мира.
Решение спонсора? Ну это удар, конечно. По финансам. Думаю, страна поддержит меня, как поддерживала в подготовке все эти годы. Моя гражданская позиция в любом случае важнее. Есть вещи важнее, нежели какие-то материальные составляющие.
Своей основной цели я добился. Олимпиаду выиграл. У международной федерации и МОК нет полномочий отстранять меня пожизненно», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».
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