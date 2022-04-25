Чемпион ОИ из Франции — о жизни в России: просто шапку и куртку купил

Золотой медалист Олимпиады в Токио (Япония), двукратный победитель мировой лиги французский волейболист Женя Гребенников, в 2021 году перебравшийся в Россию и теперь выступающий за питерский «Зенит», поделился впечатлениями от местного климата.
«Сейчас приятнее стало гулять на улице – не так холодно. Да, во Франции тепло, но и у нас есть холодный ветер. Скучаю по друзьям, семье, городу, но это моя работа. Рад быть здесь.
Мне нравится гулять. Когда жил в Италии, Франции, всегда ходил по магазинам, по барам, шопингом занимался. А здесь так много магазинов. Да и Невский проспект очень красивый.
Во Франции лишь другая температура. Жизнь спортсмена такая же, ничего не изменилось. Просто куртку и шапку купил. И всё», – сказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью с Женей Гребенниковым читайте здесь:
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