Чемпион ОИ из Франции — о жизни в России: просто шапку и куртку купил

Золотой медалист Олимпиады в Токио (Япония), двукратный победитель мировой лиги французский волейболист Женя Гребенников, в 2021 году перебравшийся в Россию и теперь выступающий за питерский «Зенит», поделился впечатлениями от местного климата.

«Сейчас приятнее стало гулять на улице – не так холодно. Да, во Франции тепло, но и у нас есть холодный ветер. Скучаю по друзьям, семье, городу, но это моя работа. Рад быть здесь.

Мне нравится гулять. Когда жил в Италии, Франции, всегда ходил по магазинам, по барам, шопингом занимался. А здесь так много магазинов. Да и Невский проспект очень красивый.

Во Франции лишь другая температура. Жизнь спортсмена такая же, ничего не изменилось. Просто куртку и шапку купил. И всё», – сказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Женей Гребенниковым читайте здесь: