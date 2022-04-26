Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по снукеру
Поделиться
Стало известно, кто с кем сыграет в четвертьфинальных матча чемпионата мира 2022 года по снукеру. Стивен Магуайр (Шотландия) встретится с Ронни О'Салливаном (Англия), Янь Бинтао (Китай) — с Марком Уильямсом (Уэльс), Стюарт Бинэм — с Джаддом Трампом (оба — Англия), Джек Лисовски (Англия) — с Джоном Хиггинсом (Шотландия).
Все четвертьфинальные матчи начнутся сегодня, 26 апреля. Полуфиналы начнутся 28 апреля, финал — 1 мая.
В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, победивший в финале соотечественника, Шона Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.
Также посмотрите видео с главными звёздами мирового снукера:
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
09:59
-
09:59
-
07:47
-
07:26
-
00:56
-
00:42
-
00:02
- 25 апреля 2022
-
22:15
-
20:48
-
20:36
-
18:21
-
17:53
-
17:27
-
16:23
-
10:07
-
00:26
- 24 апреля 2022
-
16:25
-
15:22
-
14:46
-
13:37
-
09:38
-
00:18
- 23 апреля 2022
-
23:00
-
21:40
-
19:30
-
19:09
-
18:47
-
17:13
-
14:17
-
00:31
- 22 апреля 2022
-
21:06
-
19:44
-
19:14
-
19:00
-
18:58
Партнерский контент