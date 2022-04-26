Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по снукеру

Стало известно, кто с кем сыграет в четвертьфинальных матча чемпионата мира 2022 года по снукеру. Стивен Магуайр (Шотландия) встретится с Ронни О'Салливаном (Англия), Янь Бинтао (Китай) — с Марком Уильямсом (Уэльс), Стюарт Бинэм — с Джаддом Трампом (оба — Англия), Джек Лисовски (Англия) — с Джоном Хиггинсом (Шотландия).

Все четвертьфинальные матчи начнутся сегодня, 26 апреля. Полуфиналы начнутся 28 апреля, финал — 1 мая.

В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, победивший в финале соотечественника, Шона Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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