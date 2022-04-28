Ирина Винер-Усманова рассказала, сменят ли гражданство российские гимнастки
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не намерены менять спортивное гражданство после отстранения от международных соревнований. Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«Никто из спортсменов не запрашивал смену гражданства, у нас это исключено. Наши гимнастки очень мотивированные и патриотичные», — приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.
Ранее Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики.
Новость по темеИрина Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики
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