Ирина Винер-Усманова рассказала, сменят ли гражданство российские гимнастки

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не намерены менять спортивное гражданство после отстранения от международных соревнований. Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Никто из спортсменов не запрашивал смену гражданства, у нас это исключено. Наши гимнастки очень мотивированные и патриотичные», — приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.

Ранее Винер-Усманова написала открытое письмо о новых правилах художественной гимнастики.



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