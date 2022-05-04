Джадд Трамп назвал величайшего снукериста в истории
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Чемпион мира 2019 года по снукеру англичанин Джадд Трамп рассказал, кого считает лучшим снукеристом в истории. По мнению Трампа, это его соотечественник Ронни О'Салливан, который позавчера, 2 мая, обыграл его в финале ЧМ-2022 со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира.
«Ронни всегда хорошо относился ко мне на протяжении моей карьеры. Он разрешал мне тренироваться с ним, когда я был молод и пытался у него учиться. Это [седьмой титул ЧМ] потрясающее достижение, и он войдёт в историю как лучший игрок всех времён.
Он играет всё лучше и лучше. Его решимость, самоотверженность… За 31 фрейм он едва ли допустил хоть одну ошибку», — приводит слова Трампа Eurosport.
Главные звёзды снукера – кто они?
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