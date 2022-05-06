Всемирная летняя Универсиада в Чэнду не состоится в 2022 году из-за новой волны ковида

Всемирная летняя Универсиада в Чэнду (Китай), которая должна была пройти с 26 июня по 7 июля 2022 года, перенесена на год. Причина такого решения организаторов соревнований — новый вид коронавируса, который появился в Китае в последние месяцы.

«Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было нелёгким, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один. Сохраняющаяся неопределённость из-за текущих условий сделала перенос соревнований разумным выбором — ряд национальных федераций студенческого спорта уже изменил свои планы», — приводит слова исполняющего обязанности президента FISU Леонца Эдера сайт организации.

Изначально Универсиада в Чэнду должна была стартовать летом 2021 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2022 год.

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