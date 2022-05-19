Спиридонов: думал, Воронков отделается парой матчей. Два года — жёсткая дисквалификация

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги в составе сборной России по волейболу, доигровщик Алексей Спиридонов прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова за расистское оскорбление игрока «Уралочки-НТМК» во время финального матча чемпионата России.
«Выскочило, да. Защищать его никто не собирается. Воронков получил по заслугам, ответил за свои слова. Два года, я считаю — это жестковатая дисквалификация. Думал, парой матчей отделается. А тут очень жёстко с ним поступили. Санкции клубу? Они тут при чём? Если там будет работать уборщица и пошлёт вас куда-нибудь, команду тоже надо будет дисквалифицировать?
Если отказались извиняться, значит, они выбрали такое ведение игры. Посчитали, что им незачем извиняться. Это особо не моё дело. Пускай Федерация разбирается, делают, что хотят. А по-человечески мне жаль Воронкова», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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