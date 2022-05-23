Дарья Клишина показала, как купается в бассейне в Майами. Фото
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Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о своей беременности, показала, как купается в одном из бассейнов в Майами (США).
«Эти моменты, когда тебе можно и даже нужно много отдыхать, спать и наслаждаться жизнью», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
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