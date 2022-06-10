Гандболистка сборной России, экс-украинка Манагарова высказалась о ситуации на Украине

Бывшая гандболистка сборной Украины, а ныне член национальной команды России Юлия Манагарова рассказала, что думает по поводу текущей ситуации на Украине.
«Я не выделяю себя, что именно мне как-то плохо. Я думаю, все хотят жить в мире и комфорте.
Если вы имеете в виду, что я приехала в Россию из Украины, — так переезд произошёл уже давно, я восемь лет как россиянка, мои родные здесь, в России. Да и границ между нашими странами никогда не было. Сейчас же люди почему-то начинают выбирать какую-то одну сторону, никаких компромиссов. Главное в любой ситуации — человеком оставаться, а не красивые лозунги кричать», — сказала Манагарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью читайте здесь:
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