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Президент ФИДЕ оценил слова Магнуса Карлсена о возможном отказе от матча за мировую корону

Президент ФИДЕ оценил слова Магнуса Карлсена о возможном отказе от матча за мировую корону
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал слова 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Ранее Карлсен говорил, что согласится сыграть матч на первенство мира с победителем турнира претендентов только в том случае, если его победителем станет представитель Франции Алиреза Фируджа, который уже потерял шансы на первое место.

«Магнус Карлсен был аккуратен в выборе слов. Он говорил „на текущий момент, мои ощущения“, то есть не отказывался официально. Он высказал мнение, что матч именно с представителем нового поколения даст ему нужный вызов. Для шахматного мира будет лучше, если действующий чемпион сыграет очередной матч, стремясь защитить свою корону», — цитирует Дворковича ТАСС.

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