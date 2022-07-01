Шишкарёв: важно, что Дмитриева уходит в «Крим» в аренду и готова вернуться в ЦСКА

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал переход разыгрывающей ЦСКА Дарьи Дмитриевой в словенский «Крим» на правах аренды.

Ранее гандболистка выступала только за российские команды: волгоградское «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и ЦСКА.

«Нам абсолютно понятны мотивы переходов наших звёздных игроков в сильные европейские клубы. Дарья – заслуженный мастер спорта, победитель и серебряный призёр двух последних Олимпиад, капитан сборной России. Она мужественный человек, который во многом играет не благодаря, а вопреки. Перенесла серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия, долго восстанавливалась, но вернулась на высочайший уровень. И желание не терять статус игрока экстра-класса стало главной причиной перехода в «Крим» – команду, располагающую приличным составом и выступающую в Лиге чемпионов. Важно, что она уходит в аренду, и если ситуация с допуском российских клубов на международную арену изменится, то Дарья будет готова вернуться и продолжать выступления в ЦСКА», – отметил глава ФГР Сергей Шишкарёв.