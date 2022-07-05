Яспер Филипсен: победно вскидывать руки без причины немного стыдно

Бельгийский гонщик Яспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck объяснил, почему победно вскинул руки, пересекая финишную черту четвёртого этапа веломногодневки «Тур де Франс».

Филипсен стал лучшим из пелотона, но только вторым на этапе. Восьмью секундами ранее победу одержал другой бельгиец – лидер общего зачёта Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma.

«Думал, что выиграл, в течение нескольких секунд, но потом увидел Ваута ван Арта в нижней части прямой и всё понял. Жаль. Чувствую себя прекрасно, но сейчас мне немного стыдно», — приводит слова Филипсена Marca.

Команда Jumbo-Visma начала финишные маневры за 11 км до окончания этапа. Тогда, на последнем подъёме, ван Арт и ушёл в отрыв, а Филипсен не заметил этого, ошибочно считая себя лидером.

«Всё произошло ещё на последнем подъёме. Я не видел, что гонщик впереди и уходит в отрыв. Не видел маневр ван Арта, у меня была плохая связь в наушниках. Мой план состоял в том, чтобы выиграть. И только когда пересёк линию, я понял свою ошибку. Конечно, будут забавные фотографии, но это не то, чего я хотел. Я победно вскинул руки без причины, за это немного стыдно», — сказал Филипсен.