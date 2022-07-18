Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шведская марафонка потеряла сознание после финиша на чемпионате мира

Шведская марафонка потеряла сознание после финиша на чемпионате мира
Комментарии

Шведская марафона Каролина Викстрём почувствовала недомогание во время марафона на чемпионате мира, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). На последних километрах дистанции Викстрём с трудом справлялась с усталостью. А после финишной черты она и вовсе потеряла сознание.

Фото: SVT

Спортсменке тут же оказали помощь врачи. Викстрём в итоге финишировала на 25-м месте. По словам врача шведской сборной, легкоатлетка потратила все силы на дистанцию, но теперь она уже чувствует себя лучше.

Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут и 11 секунд.

Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Её результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.

Новость по теме
Стала известна дата следующего боя Мурата Гассиева
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022