Шведская марафонка потеряла сознание после финиша на чемпионате мира

Шведская марафона Каролина Викстрём почувствовала недомогание во время марафона на чемпионате мира, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). На последних километрах дистанции Викстрём с трудом справлялась с усталостью. А после финишной черты она и вовсе потеряла сознание.

Фото: SVT

Спортсменке тут же оказали помощь врачи. Викстрём в итоге финишировала на 25-м месте. По словам врача шведской сборной, легкоатлетка потратила все силы на дистанцию, но теперь она уже чувствует себя лучше.

Победительницей соревнований стала эфиопка Готитом Гебресласе. Она преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут и 11 секунд.



Второе место заняла Джудит Корир из Кении. Её результат составил 2:18.20. Тройку лучших замкнула Лона Чемтай Сальпетер из Израиля. Она преодолела дистанцию за 2:20.18.