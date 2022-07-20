Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первом туре SuperUnited Croatia Rapid & Blitz

Норвежец Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграли вничью в первом туре SuperUnited Croatia Rapid & Blitz, который является третьим этапом серии Grand Chess Tour 2022. Действующий чемпион мира и двукратный победитель Турнира претендентов играли по правилам быстрых шахмат. Белые фигуры были у Карлсена.

В соревнованиях также принимают участие французы Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, американцы Уэсли Со и Леньер Домингес, хорват Иван Шарич, болгарин Веселин Топалов и представитель Нидерландов Йорден ван Форест.

Ранее сегодня Карлсен официально отказался защищать свой титул в матче с Непомнящим. В итоге россиянин в 2023 году сразится за мировую шахматную корону с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, занявшим второе место на Турнире претендентов – 2022.