Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, почему не смотрел чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022 в Юджине (США).
«Заканчивается чемпионат мира по лёгкой атлетике… и я его не смотрел. Так, иногда читал заметки о результатах да глядел хайлайты (барьеры, кстати, пробежали классно, но не сверхъестественно, а к концу финала осталось вообще пять человек, так что это вполне мог быть мой шестой ЧМ в карьере и пятый подряд с медалью), но ни одной трансляции так и не включил.
Хотел, но потом передумал — ибо мерзко стало от мысли, что мировое первенство превратилось в эдакий всеамериканский междусобойчик, куда больше сотни спортсменов можно не пускать, потому они не вышли рож… эээм, в смысле паспортом (помимо сборных России и Белоруссии, в США не попали ещё 63 спортсмена из разных стран из-за проблем с визами). Ох, не туда идёт World Athletics, так у нас через какое-то время (пока ещё продолжительное) World в названии станет неактуальным», — написал Сергей Шубенков в своем телеграм-канале.
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