Елена Соколова победила в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике
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Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. В лучшей попытке Соколова показала результат 6,54 метра. Второе место с прыжком на 6,50 метра заняла Полина Лукьяненкова, третьей стала Екатерина Левицкая с результатом 6,43 метра.
В метании диска у женщин лучшей была Екатерина Строкова, отправившая снаряд на отметку 59,56 метра.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Прыжки в длину. Женщины
1. Елена Соколова – 6,54.
2. Полина Лукьяненкова – 6,50.
3. Екатерина Левицкая – 6,43.
Метание диска. Женщины
1. Екатерина Строкова – 59,56.
2. Виолетта Игнатьева – 58,26.
3. Юлия Мальцева– 57,01
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