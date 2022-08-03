Елена Соколова победила в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. В лучшей попытке Соколова показала результат 6,54 метра. Второе место с прыжком на 6,50 метра заняла Полина Лукьяненкова, третьей стала Екатерина Левицкая с результатом 6,43 метра.

В метании диска у женщин лучшей была Екатерина Строкова, отправившая снаряд на отметку 59,56 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Прыжки в длину. Женщины

1. Елена Соколова – 6,54.

2. Полина Лукьяненкова – 6,50.

3. Екатерина Левицкая – 6,43.

Метание диска. Женщины

1. Екатерина Строкова – 59,56.

2. Виолетта Игнатьева – 58,26.

3. Юлия Мальцева– 57,01