Ирина Винер оценила возможность создания российской лиги художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, что думает по поводу шансов основать в России внутреннюю лигу художественной гимнастики на фоне отстранения россиянок от международных турниров.
«Я давно уже предлагала, чтобы мы сделали такие клубные соревнования. Есть КХЛ и НХЛ, по примеру которых надо действовать. Самое главное, чтобы были хорошие призовые деньги и хорошие условия приёма.
Конечно, сейчас большая проблема — перелёты. Но мы это можем сделать близко к азиатским странам, к Китаю, к Монголии и так далее. Ещё у нас, слава богу, есть Евразия. Наша Россия относится к Евразии, и мы можем себе это всё позволить. Я поддерживаю эту идею.
У нас в художественной гимнастике были такие же клубные соревнования в Токио. Туда приезжали все клубы, мы выступали за клуб «Газпром», и всё было отлично, там разыгрывались медали, и были очень хорошие деньги накладные. И сейчас нужно это возобновить», — цитирует Винер «РБК-Спорт».
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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