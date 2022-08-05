Ирина Винер оценила возможность создания российской лиги художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, что думает по поводу шансов основать в России внутреннюю лигу художественной гимнастики на фоне отстранения россиянок от международных турниров.

«Я давно уже предлагала, чтобы мы сделали такие клубные соревнования. Есть КХЛ и НХЛ, по примеру которых надо действовать. Самое главное, чтобы были хорошие призовые деньги и хорошие условия приёма.

Конечно, сейчас большая проблема — перелёты. Но мы это можем сделать близко к азиатским странам, к Китаю, к Монголии и так далее. Ещё у нас, слава богу, есть Евразия. Наша Россия относится к Евразии, и мы можем себе это всё позволить. Я поддерживаю эту идею.

У нас в художественной гимнастике были такие же клубные соревнования в Токио. Туда приезжали все клубы, мы выступали за клуб «Газпром», и всё было отлично, там разыгрывались медали, и были очень хорошие деньги накладные. И сейчас нужно это возобновить», — цитирует Винер «РБК-Спорт».

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