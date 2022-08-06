Американские комментаторы пошутили о выживании в российской тюрьме

Американские спортивные комментаторы Джеймс Палмер и Ян Рапопорт неудачно пошутили в прямом эфире соревнований Национальной футбольной лиги (НФЛ) о выживании в российской тюрьме, сообщает OutKick.

Разговор, видимо, начался ещё за пределами эфира, но когда ведущим включили микрофон, Палмер неожиданно сказал: «Послушайте, если Ян думает, что сможет выжить в российской тюрьме, то он, по-видимому, верит, что подкат Натаниэля Хакетта — наименьшая из его проблем».

Рапопорт смутился, но вынужден был ответить: «Это было не совсем для эфира, но да. Я бы сказал, что это правда».

Напомним, недавно Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В феврале 2022 года Бриттни была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.