Американские комментаторы пошутили о выживании в российской тюрьме

Американские спортивные комментаторы Джеймс Палмер и Ян Рапопорт неудачно пошутили в прямом эфире соревнований Национальной футбольной лиги (НФЛ) о выживании в российской тюрьме, сообщает OutKick.
Разговор, видимо, начался ещё за пределами эфира, но когда ведущим включили микрофон, Палмер неожиданно сказал: «Послушайте, если Ян думает, что сможет выжить в российской тюрьме, то он, по-видимому, верит, что подкат Натаниэля Хакетта — наименьшая из его проблем».
Рапопорт смутился, но вынужден был ответить: «Это было не совсем для эфира, но да. Я бы сказал, что это правда».
Напомним, недавно Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В феврале 2022 года Бриттни была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
- 6 августа 2022
-
19:05
-
17:46
-
17:03
-
16:35
-
16:31
-
16:08
-
15:47
-
15:34
-
14:29
-
14:10
-
14:09
-
12:01
-
11:56
-
11:42
-
10:49
-
01:01
-
00:13
- 5 августа 2022
-
22:47
-
21:40
-
21:24
-
19:20
-
19:05
-
18:46
-
18:22
-
18:09
-
17:31
-
17:16
-
16:51
-
16:05
-
15:59
-
15:53
-
15:46
-
14:14
-
13:55
-
13:33