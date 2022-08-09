Дина и Арина Аверины заявили, что завершат карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024

Художественные гимнастки Дина и Арина Аверины в новом выпуске программы «Обмен спортом» рассказали олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Никите Нагорному о продолжении профессиональной спортивной карьеры.
Сёстры не сумели завоевать олимпийское золото на Играх-2020. Турнир по художественной гимнастике в Токио завершился победой Линой Ашрам из Израиля и судейским скандалом. После этого глава российской федерации Ирина Винер уговорила Авериных остаться до Игр-2024.
Дина Аверина: Когда уйдём из профессионального спорта? До всей этой ситуации хотели уйти после Олимпиады в Токио. Ариша меня уговаривала, говорила: «Дин, давай останемся, три года — это вообще ни о чём». И ты сказал (обращается к Нагорному): «Годик отдохните, год восстанавливайтесь, набирайте форму, и остаётся ещё полгода» (улыбается). И я подумала, ладно, уговорили, мы остаёмся. А теперь нам всё перекрыли, и я думаю — а для чего это всё? Когда всё вернётся обратно, чтоб мы нормально выступали? Я уже давно хочу уйти, но не отпускают (смеётся).
Никита Нагорный: Есть старшие и главные тренеры, они постоянно должны держать всю команду психологически, морально и физически в форме. И им сейчас тяжелее всех.
Арина: Я вообще не понимаю, как у Ирины Александровны сохранился стимул делать соревнования? Она сделала свои правила и проводит сейчас где-то по три соревнования в месяц.
Дина: Мы говорим Ирине Александровне, что будем проводить мастер-классы, чуть-чуть отдыхаем, лечимся. Она понимает, что мы потихоньку уходим и зовёт нас выступать.
Арина: Она начинает стимулировать тебя.
Нагорный: Если выходит новость, что Россия что процентов не будет принимать участия в Олимпийских играх в Париже, вы заканчиваете карьеру?
Арина: Думаю, да.
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