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«Этого не нужно было делать». Украинский фристайлист — о фото с Ильёй Буровым на ОИ-2018

«Этого не нужно было делать». Украинский фристайлист — о фото с Ильёй Буровым на ОИ-2018
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Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер ОИ-2022, украинский фристайлист Александр Абраменко рассказал, что не стал бы делать совместное фото на Играх в Пхёнчхане с россиянином Ильёй Буровым, который завоевал в Южной Корее бронзовую медаль, чтобы избежать негативной реакции общества и СМИ.

Также спортсмен добавил, что уже на следующей Олимпиаде — 2022 он попросил Илью не фотографироваться вместе во избежание провокаций. Абраменко и Буров на этих Играх вновь оказались вместе на пьедестале почёта.

«Тогда я не понимал. Сейчас осознаю, почему этого вообще не нужно было делать. Когда идут соревнования, мы не общаемся. Каждый занят своим трудом. Когда понял, что я второй, а Илья – третий, что мы снова будем вместе на пьедестале, то я ему сказал, давай не будем делать никаких совместных фото, не нужно провоцировать людей. Если хочешь поздравить меня, то сделай это после награждения в олимпийской деревне», — приводит слова Абраменко ua.tribuna.com.

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